Tamponamento sulla Sp510, lunghe code e traffico in tilt

Sinistro

Due le persone coinvolte, nessuno in pericolo di vita.

Non erano ancora scoccate le 14 di oggi (mercoledì 8 dicembre) quando è accaduto il sinistro.

Tamponamento

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ad essere interessata è stata la Sp510, la tangenziale che porta sul lago d'Iseo. Qui si è verificato un tamponamento che ha coinvolto due automobili all'altezza di Rodengo Saiano. Fortunatamente l'allarme è stato lanciato in codice giallo e tale è rimasto a significare che le persone coinvolte (un ragazzo di 20 ed un uomo di 45 anni) non sono in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza ma nessuno dei coinvolti è poi stato trasferito in ospedale.

Disagi agli automobilisti, lunghe code

L'incidente ha causato però code sulla tangenziale: uno dei veicoli è infatti rovinosamente finito contro i jersey in cemento che separano le due carreggiate. Al fine di agevolare le operazioni di soccorso la messa in sicurezza il tratto di strada teatro dello scontro è stato chiuso causando una coda lunga chilometri e più di qualche disagio per gli automobilisti. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale.