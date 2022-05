sulla sp510

Fortunatamente non è rimasto ferito nessuno, ma ad avere ripercussioni è stato il traffico dell'ora di punta.

Tamponamento a catena in galleria Covelo: traffico bloccato questa mattina

Quattro automobili si sono tamponate questa mattina in galleria Covelo tra Iseo e Sulzano, paralizzando il traffico in entrambe le direzioni. Per fortuna nessuno dei conducenti è rimasto ferito, ma il sinistro (avvenuto sulla corsia in direzione Brescia) ha causato diverse code e rallentamenti fino all'arrivo dei carabinieri e della Polizia locale, che ha riattivato la circolazione in senso unico alternato fino all'avvenuto sgombero dei mezzi incidentati.