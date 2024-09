Taglio del nastro per il nuovo Asilo di Milzano

Milzano in festa, ieri ( domenica 1 settembre 2024) per il taglio del nastro del nuovo asilo di via Europa. La struttura dopo un periodo di abbandono è tornata a nuova vita grazie alla lungimiranza e perseveranza dell'amministrazione e dell'impegno collettivo della comunità.

A Milzano taglio del nastro per il nuovo asilo

"L’amministrazione è grata ai tutti i cittadini per avere dato ancora una volta un forte segnale di spirito di collaborazione, di disponibilità per il nostro paese che seppur piccolo nella carta è grande nel cuore" ha spiegato la sindaca Sandra Filippini.

Presenti Tironi e Vivaldini

Presenti al taglio del nastro, oltre alle associazioni anche l'assessore regionale all'istruzione Simona Tironi e l'europarlamentare Maria Teresa Vivaldini.

"Venti anni fa ero presente alla sua prima inaugurazione e vederlo chiuso era un dispiacere, la rigenerazione è importante perchè la comunità si riappropria di ciò che aveva già. E' bello oggi vedere qui tutte le fasce di età perché tutta la comunità deve partecipare a questo momento, perché tutti lo abbiamo veramente voluto" ha aggiunto Vivaldini.

Pensiero condiviso anche dall'assessore Tironi