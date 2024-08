Cento candeline sulla torta della signora Maria, che ha celebrato lunedì ad Ospitaletto il compleanno del secolo.

Maria Uberti gira la boa del secolo!

Era il 26 agosto 1924 quando, in una famiglia contadina di Erbusco, nasceva Maria Uberti. Occhi vispi e voglia di fare l’hanno accompagnata dai banchi di scuola (frequentata al Duomo di Rovato) all’altare, dove nel 1946 ha sposato l’amato Mario Metelli. Mamma di Alfredo nel ‘47 e di Gabriella nel ‘51, Maria ha sempre messo la famiglia al primo posto. Rimasta vedova a soli quarant’anni, dopo un incidente stradale che non ha lasciato scampo al marito Mario (che da Lodetto andava a lavorare in una fabbrica rovatese), si è divisa tra il lavoro agrario e quello di mamma.

"Nella vita la mia mamma ha sempre dovuto rimboccarsi le maniche - ha raccontato orgogliosa la figlia Gabriella - Veniva da una famiglia contadina che coltivava campi di cipolle e con la morte del mio papà ha continuato a stare sotto il sole cocente per mantenere me e mio fratello".

Una donna coraggiosa e una madre amorevole che non ha mai perso la forza di andare avanti: negli anni ‘60 si trasferì ad Ospitaletto, insieme ai figli e a parte della sua famiglia. La guerra, la fatica e la perdita di due persone care (tre anni fa è mancato anche il figlio Alfredo) non hanno indebolito la sua energia.

«È sempre stata una donna attiva la mia mamma - ha continuato Gabriella - Posso dire che ancora oggi, nonostante l’avanzare dell’età, è piena di energia». Un sorriso che è rimasto intatto per cento anni, quello di Maria Uberti, contenta di aver celebrato l’importante traguardo accanto a tutti i suoi cari. Ad aggiungersi ai festeggiamenti, lunedì, è stata l’Amministrazione comunale, che con il sindaco Laura Trecani e l’assessore ai Servizi sociali Umberto Franzoni ha portato, in rappresentanza della comunità ospitalettese, un omaggio floreale alla centenaria.

Che dire? Tanti auguri Maria!