"Suo figlio ha investito una donna", ma l'anziana si accorge e fa arrestare il truffatore

Il finto incidente, la richiesta di soldi, poi la fuga con il denaro. Se il copione dei truffatori si ripete più e più volte, l'epilogo questa volta è stato diverso: il malvivente, che si era presentato a un'anziana di Castelcovati come messo del Tribunale, è stato intercettato e arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Chiari.

"Suo figlio ha investito una donna, deve pagare un risarcimento"

L'episodio risale a giovedì, quando la donna ha ricevuto la chiamata. Dall'altra parte del telefono, un uomo la avvisava che il figlio aveva investito una donna incinta e che per evitare l'arresto serviva pagare un risarcimento. Un incaricato sarebbe passato più tardi per ritirare il denaro o quanto in possesso della covatese, che però si è accorta che qualcosa non tornava.

Arrestato il truffatore 18enne

Alla porta di casa, nel primo pomeriggio, si è presentato un giovane che, spaccciandosi per un incarico del Tribunale di Brescia, si è fatto consegnare dall'aziana veri monili, ma non è andato lontano: la donna, che subito dopo si è accorta di essere stata truffata, ha chiamato i carabinieri e il ragazzo, un 18enne napoletano, è stato infatti fermato immediatamente dopo aver commesso il reato mentre si allontanava in macchina. L'arrestato è stato convalidato venerdì mattina per direttissima e per il giovane sono stati disposti i domiciliari presso la residenza di Napoli.

L'episodio è avvenuto all'alba della serata organizzata dal Comune di Castelcovati in collaborazione con i carabinieri di Castrezzato e la Polizia locale, sul tema delle truffe ai danni degli anziani. La prova concreta di una campagna di sensibilizzazione che sta dando i suoi frutti, aiutando a proteggere la popolazione più fragile.

I controlli sul territorio

Nel frattempo l'Arma ha incrementato i controlli sul territorio per prevenire furti e altri reati di natura predatoria. Le pattuglie della Radiomobile, martedì sera, hanno fermato anche un’autovettura con a bordo due persone che si aggirava con fare sospetto nel comune di Palazzolo sull’Oglio. A seguito della perquisizione del mezzo sul quale viaggiavano un 32enne ed un 28enne, entrambi di cittadinanza marocchina, i militari hanno rinvenuto 40 grammi di hashish. Arrestati, per uno dei due è stato disposto l'obbligo di presentazione presso i carabinieri di Capriolo.