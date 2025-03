Ha tentato di rapinare un supermercato armato di coltello. Poi si è dato alla fuga, salvo poi ripresentarsi presso l'attività poco dopo, non per riprovarci... ma per chiedere scusa. È successo venerdì 7 marzo, a Castelcovati: il soggetto, un ragazzo albanese, classe 2003, è stato arrestato.

Tenta la rapina armato di coltello, poi torna per chiedere scusa: arrestato

E' successo poco dopo le 17. Il 22enne, un giovane residente a Castelcovati, è entrato armato di coltello all'interno del supermercato Sigma di via Marconi e si è diretto verso le casse. Sotto gli occhi di alcuni clienti che hanno assistito alla scena ha ordinando a uno dei dipendenti di consegnargli i soldi, ma non ha ottenuto nulla. Di fronte alla momentanea confusione e allo stupore del dipendente ("ma che stai facendo?", avrebbe detto rivolto al malvivente), il rapinatore invece di minacciarlo ha fatto retrofront, abbandonando per terra l'arma e fuggendo fuori dall'attività.

Allertate di quanto accaduto, sul posto in pochi minuti sono arrivate le pattuglie dei carabinieri di Rudiano, di Castrezzato e di Chiari. Le indagini, però, sono durante poco, anzi pochissimo: proprio mentre i militari interrogavano i presenti per raccogliere elementi utili a rintracciare il rapinatore, quest'ultimo si è ripresentato di sua spontanea volontà. L'obiettivo? Scusarsi. Si sarebbe trattato di un gesto disperato, quello di una persona rimasta da poco senza lavoro, ma non per questo meno grave. Arrestato, il 22enne è stato portato in carcere in attesa della convalida.