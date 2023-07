Stazione radiobase di Gussago: l'Amministrazione comunale replica all'opposizione.

A seguito di alcune questioni sollevate da una parte dell’opposizione, l’Amministrazione Comunale sente il dovere di replicare come segue. Premessa: 2 azioni su 5 sono già in essere e le altre 3 non sono attivabili o per discordanza con le norme (dove il Comune può solo applicare) o per la specificità del caso. Si precisa che la petizione va accolta o respinta in toto, non esiste una via di mezzo.

“Durante la Commissione la discussione è stata ampia ed argomentata e ha dato modo di far emergere sia la complessità del tema che le sue sfaccettature normative che di fatto precludono alle amministrazioni azioni “forzatamente restrittive” sul tema, oltre a quanto già messo in atto a livello di tutela della salute. Le proposte della petizione erano 5 di cui alcune coincidenti con azioni già in itinere e da tempo annunciate da parte dell’amministrazione, come l’aggiornamento del piano di localizzazione delle antenne. Ci è stato chiesto inoltre di misurare i livelli dei campi elettromagnetici presenti sul territorio, azione che verrà avviata con la revisione ed aggiornamento del piano. Su questi due temi necessariamente la risposta è stata “no”, perché sono azioni già previste e “work in progress” su cui la macchina amministrativa è già avviata".

Le proposte dichiarate "non attivabili"