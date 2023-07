Gussago Rocks, Valetti: "Nato in un doppio contesto, politiche giovanili e cultura"

Gussago Rocks: night music of the year. Questo il nome dell' appuntamento unico che vedrà il rock protagonista domenica 16 luglio 2023 a partire dalle 18.30.

"Nel mandato stiamo dando particolare attenzione ai giovani " ha commentato l'Assessore alle politiche giovanili Simone Valetti che ha continuato: "È stato attivato un importante tavolo di lavoro in cui molte delle realtà locali hanno deciso di partecipare. Insieme stiamo progettando azioni e strategie per i prossimi anni, cercando allo stesso tempo di offrire ai nostri ragazzi spazi e opportunità per diventare protagonisti effettivi. Sappiamo che sono il nostro futuro e vogliamo dar loro la possibilità di esprimersi e di contribuire attivamente alla comunità. Questo concerto è nato quindi in un doppio contesto, quello tra le politiche giovanili e la cultura: facendo esprimere i nostri giovani ma facendoli anche partecipare come parte integrante dell’evento".