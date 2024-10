Spende soldi falsi nei negozi del centro storico: identificato e denunciato.

In centro storico

Gli agenti del comando di Polizia Locale di Rezzato hanno denunciato un uomo che ha speso dei soldi falsi in un paio di negozi del centro storico. Non si tratterebbe, però, della prima volta: era infatti già stato denunciato tempo fa per lo stesso tipo di reato dopo aver tentato di fare acquisti con questo metodo in un centro commerciale del sud Italia.

Spende soldi falsi...di nuovo

E nei giorni scorsi ci è ricascato: ha acquistato alcuni prodotto pagando con banconote false. Queste ultime, in un primo momento, sono passate inosservate agli occhi dei commessi ma, ad uno sguardo più attento, si sono resi conto che presentavano della irregolarità. Sono quindi scattate tempestivamente le indagini, l'autore del gesto è stato denunciato grazie alle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza.

Come riconoscere la banconote false

A spiegarlo sono gli agenti della Polizia Locale di Rezzato: