Patente falsa e auto senza assicurazione: scatta la denuncia e il sequestro di veicolo e documento.

Agenti insospettiti

Succede a Rezzato dove nei giorni scorsi un cittadino egiziano, che si trovava alla guida di un'autovettura in centro città, accortosi della presenza di una pattuglia della Polizia Locale, ha iniziato a mettere in atto delle manovre particolari che hanno insospettito gli agenti. Hanno così deciso di raggiungerlo e di sottoporlo a controllo.

Patente falsa

Come da prassi, sono stati a lui richiesti i documenti che ha prontamente esibito: peccato che la patente da lui mostrata rilasciata dall'Autorità dell'Egitto, è risultata falsa. Durate il controllo, poi, è stato evidenziato come il veicolo non fosse di fatto coperto dall'assicurazione di responsabilità verso terzi. Il veicolo, così come il documento di guida, sono stati sottoposti a sequestro. L’uomo è stato invece denunciato dagli Agenti del Comando Polizia Locale Rezzato per falsità materiale.