17enne perde il controllo del motorino e finisce fuori strada: arriva l'elisoccorso.

Perde il controllo del motorino: paura per un 17enne

Secondo incidente di giornata oggi (venerdì 25 ottobre 2024) a Orzinuovi, coinvolti in entrambi i casi due ragazzi di 17 anni. Dopo che questa mattina una studentessa è stata investita fuori dal Grazio Cossali, un altro incidente.

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato alle 15 in codice giallo in via Vecchia 23. Dalle prime ricostruzioni pare che un giovane di 17 anni si trovasse a bordo del suo motorino quando, per cause ancora da verificare nel dettaglio, avrebbe perso il controllo finendo fuori strada.

Dove si è verificato

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto i soccorsi allertati dai presenti che hanno assistito il giovane nei minuti immediatamente successivi all'accaduto: un'automedica, un'ambulanza e l'elisoccorso alzatosi in volo da Bergamo.Il ragazzo avrebbe riportato delle importanti ferite all'arto inferiore. É stato quindi elitrasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Sul posto la Polizia Locale per gli opportuni rilievi del caso.