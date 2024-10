Studentessa investita a Orzinuovi, arriva l'elisoccorso

Attimi di grande apprensione questa mattina (venerdì 25 ottobre 2024), una studentessa di 17 anni è stata investita a Orzinuovi.

Studentessa investita a Orzinuovi

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 8.15 in via Milano 81 fuori dall'Istituto Grazio Cossali.

Dove si è verificato il sinistro

Ancora non si conosce l'esatta dinamica del sinistro, dalle prime informazioni pare che una ragazza di 17 anni, una studentessa, sia stata investita in prossimità della rotonda Andreana. A poco meno di 24 ore dal bus che ha investito di alcuni ragazzini all'uscita da scuola a Idro. La giovane sarebbe stata investita da un'auto. Ad intervenire prontamente sul posto un'ambulanza, un'automedica e ad alzarsi in volo da Bergamo anche l'elisoccorso che ha trasportato la giovane scortata dai suoi genitori in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Non sarebbe in pericolo di vita, la missione è stata infatti declassata a codice giallo.

Sul posto la Polizia locale di Orzinuovi per gli opportuni rilievi del caso.