Spaccata al negozio di bici a Castegnato: i ladri fuggono con un bottino da 40mila euro

Spaccata al negozio di bici, i ladri fuggono con un bottino da 40mila euro: dopo i furti avvenuti a Idro, Brescia e al Mata Bike di Manerba del Garda, l'ennesimo caso è avvenuto questa notte a Castegnato, al Bit Bike Store di via Marconi dove i malviventi hanno sfondato la vetrina e sono fuggiti con sei bici, poi ritrovate nelle campagne del paese.

Spaccata al negozio di bici a Castegnato

Il furto è avvenuto alle 5 di questa mattina. Stando alle ricostruzioni dei carabinieri della stazione di Ospitaletto, i ladri (cinque persone con il volto coperto) hanno usato un'automobile come ariete per sfondare la vetrina. Una volta aperto l'accesso al negozio, attivo in via Marconi, hanno messo le mani sulla refurtiva e sono scappati con 6 biciclette e e-bike del valore di circa 40mila euro a bordo dello stesso mezzo. Il proprietario, allertato dall'allarme che aveva cominciato a suonare, si è quindi recato sul posto per poi allertare i militari.

La refurtiva è stata recuperata

Fortunatamente la refurtiva è stata già recuperata. La banda di malviventi dopo la spaccata aveva collocato la refurtiva in un punto nascosto nelle campagne nel paese, in attesa di recuperarle una volta che si fossero calmate le acque. Il nascondiglio non è però passato inosservato, notato da un cercatore di funghi che si trovava nella zona e ha avvisato i carabinieri. Le biciclette sono state restituite al proprietario, mentre sono in corso le indagini per rintracciare i colpevoli del furto: a partire dalla macchina, che è risultato essere stata noleggiata.