A pochi giorni dal colpo all'Eurospin di Rovato, un altro episodio simile è accaduto ieri sera a Castegnato alla profumeria Candida, quando un uomo ha minacciato la donna all'interno del negozio ed è scappato con l'incasso.

Rapina in profumeria: minaccia una donna con il taglierino e scappa con l'incasso

L'uomo, un soggetto sui 45 anni di stazza robusta e probabilmente di nazionalità italiana, è entrato nel negozio di via Franchi, situato in un piccolo complesso commerciale, a ridosso dell'orario di chiusura. Erano circa le 19. Il rapinatore brandiva in mano un taglierino, la stessa arma utilizzata dall'autore della rapina al supermercato rovatese, anche se per gli inquirenti non sembrerebbe trattarsi della stessa persona: il volto poi era completamente scoperto. "Spostati" e ancora "apri la cassa e dammi tutti i soldi" avrebbe detto il rapinatore alle donna presente nel negozio, che al momento dei fatti era rimasta sola. La commerciante ha consegnato tutto l'incasso della giornata, circa 400 euro, all'uomo che si è poi allontanato facendo perdere le sue tracce.

Le indagini

Solo una volta che il soggetto è uscito dalla profumeria, la donna si è resa conto di quanto era successo. Ha quindi allertato i carabinieri della stazione di Ospitaletto, giunti sul posto, e ha fornito loro tutti gli indizi possibili per rintracciare il colpevole: nel negozio non erano presenti telecamere di videosorveglianza. Questa mattina sul posto si è recata anche la sezione operativa dei carabinieri per raccogliere altri elementi, come eventuali impronte digitali. Le indagini sono attualmente in corso.