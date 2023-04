Cappuccio calato in testa, mascherina a coprire naso e bocca. Poteva sembrare un cliente qualunque. Ma l'uomo che venerdì 14 aprile è entrato al supermercato Eurospin di via Primo Maggio a Rovato non aveva nessuna intenzione di fare la spesa. Armato di taglierino, ha minacciato la cassiera e si è fatto consegnare alcune centinaia di euro, prima di darsi alla fuga.

Armato di taglierino rapina un supermercato a Rovato

E' successo intorno alle 19.30 di venerdì sera, a ridosso dell'orario di chiusura del supermercato che sorge nei pressi della rotonda tra via Montegrappa e via Primo maggio a Rovato. L'uomo si è diretto alle casse e, con il taglierino alla mano, ha minacciato la cassiera, intimandole di consegnargli l'incasso. La dipendente, visibilmente spaventata, non se lo è fatto ripetere due volte. Una volta ricevute le banconote (alcune centinaia di euro), il rapinatore si è dato alla fuga.

Indagini in corso

Fortunatamente, comunque, nessuno si è fatto male. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Rovato, che indagano sulla vicenda. I militari stanno seguendo tutte le tracce possibili al fine di identificare il rapinatore.

Il precedente

Meno di un mese fa una rapina in un supermercato si è verificata sempre nel bresciano ma sul Garda, a Sirmione. Era il 20 marzo 2023 quando un uomo, con il volto parzialmente coperto, aveva ripulito il Penny Market, armato di pistola. A una settimana di distanza dai fatti, però, i carabinieri della locale stazione avano eseguito un fermo di indiziato di delitto a carico del rapinatore.