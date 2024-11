Smaltivano olio nel tombino: due denunce

Smaltivano gli oli esausti sversandoli in un tombino, che gli agenti hanno trovato pieno di un liquame, denso, nero e, neanche a dirlo, pericoloso per l'ambiente. Succede a Coccaglio, dove l'indagine condotta dalla Polizia Locale del Montorfano e dal comandante Luca Leone si è conclusa con due denunce ai danni dei titolari di un'azienda locale.

Sversavano oli nel tombino, denunciati

Durante i controlli, seguiti alle segnalazioni inoltrate al comando della Locale, gli agenti hanno accertato come gli oli e altri materiali, scarto della lavorazione industriale, invece di essere correttamente smaltiti finivano nella rete di recupero della raccolta di acque piovane.

Tutte le sostanze inquinanti, dannose per l'ambiente, come emerso dalle analisi effettuate dai tecnici di Arpa Brescia, intervenuti per i rilievi tecnici.

Coordinati dalla Procura, gli agenti della Locale hanno provveduto a sequestrare due contenitori industriali per la raccolta degli oli esausti e a denunciare i due titolari, un uomo e una donna residenti in Franciacorta, che dovranno rispondere di abbandono e smaltimento illecito di rifiuti oltre al deposito incontrollato degli stessi nell'area aziendale, oltre che pagare una sanzione che può arrivare a 26mila euro ciascuno.

A Colonia una scarica a cielo aperto

Gli accertamenti della Polizia Locale hanno raggiunto anche un'azienda di trasporti nella vicina Colonia, nel cui cortile erano stati ammucchiati scarti ferrosi, fusti di oli sintetici, bidoncini di plastica, ricambi di auto ormai inutilizzabili e altri rifiuti di provenienza industriale: gli agenti hanno segnalato anche una tettoia parzialmente crollata e potenzialmente pericolosa. Due persone (i rappresentanti di altrettante attività operanti sul territorio) sono stati denunciati per abbandono di rifiuti sul suolo e sanzionati per 13mila euro: dovranno inoltre provvedere a proprie spese al ripristinare e ripulire l'area dai rifiuti, mentre la tettoia dovrà essere demolita, con intervento dell'ufficio tecnico comunale.