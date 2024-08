Una patente revocata e tre ritirate, sette veicoli sequestrati, una denuncia per spaccio di stupefacienti, diverse sanzioni e pure un inseguimento finito alle porte di Rovato. Il bilancio della Polizia Locale di Coccaglio e Cologne, coordinata dal comandante Luca Leone, "reduce" da un week end di intensi controlli sia su strada che nelle attività del territorio.

Ubriaco, tenta la fuga: 40enne di Coccaglio fermato dalla Polizia Locale

Circolava con la patente sospesa e, come emerso dai successivi accertamenti, era pure ubriaco: protagonista è un 40enne di Coccaglio, che percorrendo il paese è incappato nel posto di controllo della Polizia Locale. Alla vista degli agenti tuttavia l'uomo non si è fermato, anzi ha tentato la fuga allontanandosi in direzione Rovato, ma non è andato tanto lontano. Dopo un breve inseguimento l'uomo è stato fermato: in evidente stato di ebbrezza, dovrà pagare una sanzione che potrebbe superare gli 8mila euro, mentre la sua patente è stata definitivamente revocata.

Patenti ritirate, veicoli sequestrati e due attività nei guai

Al conto si aggiungono tre licenze di guida ritirate ad altrettanti automobilisti sorpresi a sorpassare in prossimità di alcune intersezioni, mettendo in pericolo se stessi ma anche a chi proveniva dalla direzione opposta e due violazioni per guida senza patente. Infine sette veicoli e due biciclette "truccate" (ovvero trasformate in ciclomotori a batteria, arrivando a superare i 50 km/h) sono state sequestate . Le pattuglie impegnate sul territorio hanno contestato anche due violazioni per guida senza patente ed impiegato l'etilometro sul campo, per un totale di 25mila euro di sanzioni

I controlli si sono estesi anche alle realtà commerciali del territorio, grazie ai quali gli agenti hanno portato in luce due attività di vendita auto al dettaglio "fantasma". Le sedi legali (una a Coccaglio, gestita da un 40enne italiano; l'altra a Cologne, da un 35enne marocchino) erano solo una copertura: reali invece erano le targhe prova con le quali i titolari usufruivano dei vantaggi nella circolazione stradale, tra assicurazione e revisione dei veicoli. Segnalati alla camera di Commercio, ai responsabili è stata comminata una sanzione che arriva a 5.164 euro l'uno.

Infine un giovane di origini albanese è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacienti: nel veicolo gli agenti hanno trovato tracce di stupefacenti e quasi 3.000 euro in contanti di piccolo taglio, proventi dell'attività illecita.