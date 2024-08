di Emma Crescenti

Se qualcuno la chiamava in cerca di una mano, lei rispondeva sempre. Mai una chiamata persa per Luisa Fapanni, custode del Comune (assieme al marito Luigi) e storica volontaria dell’ex Acoma onlus (ora Subukia) che assieme alla comunità piange la 66enne, stroncata da un malore durante le vacanze in Trentino.

Stroncata da un malore: Coccaglio piange Luisa, custode del Comune e volontaria

Generosa, disponibile, gentile. In poche parole «una persona squisita», è il ricordo di Eugenio Fossati, consigliere comunale e presidente dell’associazione coccagliese impegnata a sostenere la missione di suor Martina in Kenya, che raggiunta dalla notizia ha già disposto di far celebrare una messa in suffragio. Oltre al tempo, Luisa mettava spesso a disposizione la sua manutalità realizzando lavoretti da vendere durante i banchetti solidale per la sua associazioni e altre realtà di coccaglio. Simpatizzante della Lega di Coccaglio, gli aguri natalizi portavano sempre la sua firma, ed era sempre presente nello staff dello spiedo padano.

Per tutta la comunità, la sua scomparsa è stata un fulmine a ciel sereno. In ferie a Vermiglio, la 66enne domenica aveva lamentato un forte mal di testa. Si era coricata a letto per riposare, ma non si è più svegliata. Una tragedia scoperta dal marito, che ha provato a rianimarla in attesa dei soccorsi, ma senza successo. A lui, così come ai figli Simona e Marco, nei giorni scorsi si è stretta tutta Coccaglio, compresi il sindaco Monica Lupatini e tutta l’Amministrazione ricordando «l'impegno e la dedizione profusa nella cura della casa comunale»: da anni, infatti, operava accanto al marito Luigi come custode del Municipio.

Il funerale verrà celebrato mercoledì 21, alle 16, nella parrocchiale. La veglia si terra stasera, martedì 20 agosto, alle 19 nella casa funeraria La Montorfano in via Benefattori 11.