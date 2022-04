Sinistro in galleria, diversi i veicoli coinvolti e disagi sul traffico

Incidente

In galleria Covelo tra Iseo e Sulzano.

Incidente sulla Strada Provinciale 510 a Iseo nella mattinata di oggi (lunedì 4 aprile).

Disagi sul traffico

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato pochi minuti dopo le 6 in codice giallo. Il sinistro si è verificato in galleria Covelo tra Iseo e Sulzano, ad essere coinvolti diversi veicoli e sta causando ancora diversi disagi alla circolazione. La galleria è ancora tutta bloccata, stanno procedendo con la rimozione dei mezzi incidentati ma i lavori di rilievo e di rimozione non sono ancora terminati. Tutte le auto che, dalla Valle scendono verso Brescia o verso Iseo, si sono riversate sulla ex 510 che è la strada rivierasca che collega i vari comuni della sponda bresciana dove passa anche la linea ferroviaria. A causa del passaggio a livello e delle molte auto ci sono tantissimi rallentamenti e code specialmente tra Sulzano e Iseo in direzione Iseo.

Seguono aggiornamenti.