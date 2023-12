Silvia e Giovanni, due ballerini speciali diventano «campioni»

Due ballerini speciali hanno ricevuto il certificato di eccellenza alla Festa dei Campioni 2023. Sabato scorso al palazzetto di Melzo (Milano) è andata in scena l’importante manifestazione organizzata dal centro sportivo Libertas Lombardia. Una platea importante dove, su nomina del responsabile regionale delle danze caraibiche Graziano Zaniboni, presidente dell'associazione Fusion Dance Group, sono stati premiati Silvia Rinaldi di Adro e Giovanni Mingotti di Cazzago, due allievi che nel corso di questi anni si sono distinti per l’impegno e i risultati raggiunti nella disciplina caraibica.

Entrambi hanno iniziato il loro percorso con lezioni private affiancati dalla maestra Elena Borghesi, successivamente hanno frequentato i corsi collettivi, partecipando a varie esibizioni e integrandosi perfettamente nel gruppo con cui ogni settimana condividono la passione per il ballo. Il riconoscimento ricevuto, che ne certifica oltre ai progressi fatti nel ballo anche il costante (e contagioso) entusiasmo, è stato accolto con gioia da Silvia e Giovanni e dalle rispettive famiglie.

Il lungo e intenso pomeriggio di premiazioni, presieduto dal presidente nazionale Andrea Pantano, si è concluso con la toccante esibizione di ballo al buio proposto della ballerina professionista Elena Travaini assieme a Graziano Zaniboni, che ha suscitato forti emozioni tra il pubblico giunto da tutta la Lombardia. Peraltro Elena e Graziano sono prossimi alla partenza per un tour di esibizioni che li porterà oltreoceano, a Los Angeles.

Inoltre, la Fusion Dance group è stata premiata per l’impegno e i risultati ottenuti nella divulgazione del ballo in tutta la provincia di Brescia e per la sensibilità nel coinvolgere le persone con disabilità. «A tal proposito stanno nascendo nuovi progetti con associazioni sul territorio della Franciacorta, perché nel ballo non esistono barriere», ha sottolineato il presidente Zaniboni, particolarmente grato e fiero per questo riconoscimento che vale più di una medaglia.