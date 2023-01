Siglato l'accordo: la Fanfara dei bersaglieri ha una casa

Finalmente hanno una casa. Un luogo degno della loro importanza sul territorio. La Fanfara dei bersaglieri di Roccafranca ha un suo posto dove continuare a crescere.

E’ stato siglato negli scorsi giorni l’accordo tra la Fanfara dei bersaglieri e il Comune di Roccafranca che, a oltre quarant’anni dalla costituzione del gruppo, ha offerto loro una sede con una convenzione di 40 anni (20+20). A spiegare l'accordo è stato il sindaco, Marco Franzelli.

Si tratta di un percorso iniziato nel 2019. Era un atto doveroso e io, così come tutta la mia Giunta, ci tenevo molto. Per questo abbiamo deciso di investire oltre 15mila euro per sistemare una zona del magazzino comunale e fare in modo che questa potesse accogliere la fanfara. Lo stesso ha fatto il gruppo: sia economicamente che a livello di impegno. Loro sono per noi un orgoglio e un vanto ed era nostro dovere garantire la loro continuità già iniziata anche tramite le attività pomeridiane volte ad incentivare i giovani ad avvicinarsi agli strumenti a fiato.