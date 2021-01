E’ successo a Capriano del Colle. I soccorsi, per un uomo di 84 anni, sono stati allertati in codice rosso. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare.

Si sente male davanti casa, morto un ottantenne

La chiamata è partita poco prima delle 16 di oggi, lunedì, in codice rosso. Secondo quanto riportato anche da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) un signore di 84 anni si è sentito male davanti casa, precisamente in via Carducci, a Capriano del Colle, dopo essere rientrato da una passeggiata.

I soccorsi sono stati allertati dalla vicina, che ha visto l’uomo accasciato a terra, con la massima urgenza in quanto le condizioni dell’uomo sono da subito apparte gravi. Sul posto infatti si sono precipitate l’ambulanza del Cosp di Flero, l’automedica e anche i carabinieri della Compagnia di Verolanuova. I sanitari hanno cercato di fare tutto il possibile e le operazioni di rianimazione sono state lunghe, ma purtroppo non c’è stato niente da fare.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe avuto un infarto.