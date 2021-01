Giornata impegnativa per i soccorsi. In pochissimo tempo due ambulanze sono state allertate per chiamate d’emergenza partite da via Consorzio Agrario, a Chiari.

Doppio malore in via Consorzio Agrario

Le ambulanze e i carabinieri (dati anche i trascorsi della zona vicino alla stazione) non sono passate inosservate, ma i soccorritori sono giunti in via Consorzio Agrario, nei pressi del supermercato, a seguito di due chiamate d’emergenza per malori.

Il primo intervento, con chiamata delle 14.30 (secondo Areu, Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) è partito in codice giallo. A necessitare assistenza è stata una giovane di 24 anni che si è sentita poco bene. E’ stata trasportata in ospedale in codice verde dai volontari dell’Ambulanza di Bornato.

Successivamente, verso le 15, un marocchino di 53 anni con il tasso alcolemico sopra la media, ha accusato un malore. Sul posto, per sincerarsi delle condizioni dell’uomo e per controllare la zona, sono giunti anche i carabinieri di Chiari. L’uomo è stato accomagnato, sempre in codice verde, all’ospedale dai soccorritori di Trenzano.