E’ successo a Chiari, in piazza Aldo Moro. La chiamata ai soccorsi è partita poco prima delle 10. Sul posto i pompieri, i soccorsi e i carabinieri.

Vigili del fuoco in soccorso di un anziano caduto in casa

Si è sentita forte e chiara la sirena questa mattina, lunedì, intorno alle 10. Un anziano di 78 anni è caduto in casa (probabilmente mentre scendeva dal letto). La badante, non riuscendo ad accedere per aiutarlo (date le chiavi nella serratura) ha subito allertato i soccorsi.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco volontari di Chiari, i soccorritori e i carabinieri. Purtroppo, esssendo la serratura impegnata, i pompieri stanno accendendo all’abitazione dalla finestra.