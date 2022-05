Si ribalta con il trattorino tagliaerba, arriva l'elisoccorso

Brutta caduta

Con tutta probabilità alla base dell'incidente la pendenza del terreno.

Sono stati attimi di grande apprensione quelli vissuti nel pomeriggio di ieri (domenica 8 maggio) a Sale Marasino.

L'arrivo dei soccorsi

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso alle 15.30 in via Giacomo Mattetotti. Un uomo di 69 anni stava tagliando l'erba a bordo di un trattorino appositamente a ciò deputato quando, improvvisamente, ne ha perso il controllo finendo per essere sbalzato fuori dall'abitacolo per poi precipitare rovinosamente sul terreno. Alla base sembra esserci stato il suolo particolarmente instabile, in particolare una zona molto pendente che ha contribuito a rendere instabile il mezzo. Ad accorrere sul posto due ambulanze, ad alzarsi in volo da Brescia, inoltre, anche l'elisoccorso. Con quest'ultimo è stato poi trasportato agli Spedali Civili dove è giunto alle 16.37.