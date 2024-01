Auto urta il cancello di un'abitazione e si ribalta: a bordo due anziani.

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso ieri (mercoledì 24 gennaio 2024) poco dopo le 17.10 a Sale Marasino in via Tesolo.

Dove si è verificato il sinistro

La dinamica è ancora da chiarire nel dettaglio

La dinamica e le cause sono ancora al vaglio della Polizia stradale, pare che l'auto con a bordo i due anziani (rispettivamente di 89 e 92 anni) abbia urtato il cancello di un'abitazione per poi ribaltarsi su in fianco.

Ad intervenire prontamente sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso alzatosi in volo da Sondrio. La buona notizia è che la missione è stata declassata a codice giallo. Ad intervenire sul posto anche i Vigili del Fuoco.