Sale Marasino, il vagone del treno prende fuoco: bloccata la circolazione

Il vagone del treno prende fuoco: bloccata la circolazione: è successo questa mattina, sabato 2 marzo, a Sale Marasino.

L'allarme è scattato alle 6.30: due squadre con il supporto dell autobotte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia sono intervenute presso la stazione ferroviaria del comune di Sale Marasino per un principio di incendio in uno dei vagone. Il tempestivo intervento delle squadre ha scongiurato la propagazione delle fiamme all interno della cabina del vagone e nessuno, inoltre, è rimasto ferito. La bonifica dei binari e del vagone è ancora in corso. La circolazione sulla linea ferroviaria al momento è temporaneamente bloccata

La nota di Trenord

Sulla vicenda è intervenuto anche Trenord

"Questa mattina intorno alle ore 6.30 nella stazione di Sale Marasino si è verificato un principio di incendio della carrozza di un treno non in servizio - si legge nella nota - Le cause dell’episodio sono in accertamento. A bordo erano presenti il macchinista e il capotreno, che sono tempestivamente intervenuti a estinguere l’incendio con gli estintori in dotazione al convoglio. In seguito, sono stati condotti in ospedale per accertamenti, a causa dei fumi che si sono sviluppati durante le operazioni di spegnimento. L'azienda ha espresso loro vicinanza, oltre alla gratitudine per il pronto intervento. In conseguenza dell’episodio, sulla linea si sono registrate una soppressione, limitazioni di percorso per due corse, ritardi fino a 30 minuti. A seguito dei rilievi formali svolti dalla polizia ferroviaria, alle 9.50 il convoglio è stato trasferito nel deposito di Iseo. La circolazione è tornata progressivamente alla normalità"

"Massimo gratitudine a macchinista e capotreno"

Anche l'sssessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente è intervenuto sull'episodio esprimendo "massima vicinanza e gratitudine al macchinista e al capotreno che sono intervenuti tempestivamente per domare l’incendio sul convoglio - ha commentato - Mi sono accertato personalmente delle loro condizioni, sentendoli al telefono: hanno dimostrato notevole attaccamento al lavoro, anche in un momento di potenziale pericolo”.

L'assessore ha poi assicurato di essere in costante contatto con i vertici di Trenord "per comprendere le cause di quanto accaduto. Per fortuna non vi sono state conseguenze gravi e, nonostante alcuni successivi ritardi sulla linea, tutto progressivamente è tornato alla normalità".