Si è spento Giuseppe Morandini, ex sindaco di Castelcovati

Si è spento ieri sera, giovedì 9 giugno, all'età di 92 anni Flaminio Giuseppe Morandini, ex sindaco di Castelcovati dal 1960 al 1990. Un lutto che ha colpito tutta la comunità, dall'Amministrazione all'associazione Pensionati che hanno ricordato un uomo esemplare, un amministratore capace e un cittadino che nel cuore ha sempre avuto il bene della propria comunità.

Nato a Castelcovati nel 1930, dal 1950 al 1971 lavorò come impiegato comunale. Dal 1973 al 1990 lavorò invece come segretario comunale, periodo durante il quale conseguì anche la laurea in Giurisprudenza (1976) e ricoprì la carica di sindaco: Morandini guidò il paese dal 1690 al 1990. "Anni nei quali ha condotto con impegno assiduo e idee innovative la nostra comunità, accompagnandola nella sua trasformazione da borgo prevalentemente agricolo a paese moderno", hanno commentato dall'associazione Pensionati ricordando le tante opere dell'ex amministratore, che ricoprì anche l'incarico di segretario comunale a Roccafranca. "Basta ricordare le case a riscatto, le urbanizzazioni pubbliche, l’asilo nido, il centro civico, l’edilizia scolastica, gli impianti sportivi, la creazione della Cogeme e tanto altro. Anche per la nostra Associazione ha fatto molto, favorendone, insieme con la maestra Gentile, la nascita e non facendo mai venir meno il suo sostegno e i suoi preziosi consigli. Mancherà a tutti noi, ma il suo ricordo resterà vivo nei nostri cuori e nelle tante opere e iniziative, che hanno arricchito il nostro paese".

"Un uomo esemplare, apprezzato da tutti"

Uomo esemplare, era conosciuto ed apprezzato in provincia di Brescia "per le sue indubbie qualità politicheo, amministrative ed umane", è invece il ricordo dell'attuale amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alessandra Pizzamiglio, che non ha mancato di sottolineare l'immenso "curriculum" delll'ex primo cittadino e i numerosi ruoli istituzionali ricoperti nel corso della sua vita.

Fu presidente dell'Associazione Comuni Bresciani, dell'ospedale dei bambini di Brescia, dell'ospedale di Orzinuovi e dell'USSL 34 (ora diventato Ambito Asst) e giudice di pace a Chiari. Grazie a lui venne creata la cassa rurale ed artigiana di Castelcovati e fu tra i fondatori e primo presidente della sezione locale Avis. Cavaliere e ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana. Nel 2011, "per l’impegno profuso a vantaggio della collettività covatese nel periodo dell’evoluzione da una realtà prettamente agricola a quella industriale" ricevette anche una benemerenza civica del Comune.

"Amministratore tenace, operoso e lungimirante, che ha saputo guidare Castelcovati sulla via della modernizzazione; con instancabile impegno in progetti edilizi, reperimenti di risorse e misure per il riscatto sociale ha unito la forza delle convinzioni con il rispetto delle persone - hanno continuato dall'Amministrazione - Il Sindaco Alessandra Pizzamiglio interpretando l’unanime sentimento e la profonda riconoscenza della popolazione in concomitanza con la celebrazione delle esequie di Flaminio Giuseppe Morandini, che si terranno lunedì 13 giugno alle ore 14.30 nella Chiesa Parrocchiale di Castelcovati, ha proclamato per la giornata di lunedì il lutto cittadino ed invita i concittadini, gli istituti scolastici, le associazioni tutte ed i titolari delle attività commerciali e produttive del territorio ad esprimere il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune".