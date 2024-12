Un Pronto Soccorso più sicuro per i pazienti, ma soprattutto per medici e operatori che spesse volte si trovano in difficoltà proprio durante l’adempimento del proprio lavoro.

Servizio di vigilanza attivo 24 ore su 24 al Pronto Soccorso

L’Asst Franciacorta ha reso noto che ha deciso di attivare un servizio di vigilanza 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana, nei locali del Pronto Soccorso dell’ospedale di Chiari. L’ennesima iniziativa tra le tante attivate nel corso deglu ultimi anni per garantire la sicurezza degli operatori sanitari.

La decisione

Alla luce di alcuni episodi di aggressione che si sono verificati al Pronto Soccorso dell’ospedale di Chiari, l’Asst Franciacorta ha attivato alcune misure di sicurezza per la protezione del personale sanitario in servizio.

A partire dallo scorso lunedì 2 dicembre, infatti, presso il Pronto Soccorso del presidio ospedaliero cittadino, è presente un servizio di vigilanza armata con piantonamento fisso, operativo quotidianamente, sette giorni su sette, per tutte le 24 ore giornaliere.

«Gli episodi di violenza che avvengono in Pronto Soccorso sono sia di tipo fisico che di tipo verbale, e coinvolgono soprattutto il personale infermieristico dedicato al triage - è stato spiegato - L’aggressione verbale è molto più frequente, spaziando da insulti per l'attesa fino alla contestazione del codice di accettazione. Dopo l'episodio del 15 agosto (quando il dottor Gianni Camotti, mentre stava dimettendo una paziente è stato aggredito dal genero della donna che si era scagliato contro di lui e lo aveva afferrato per il collo lasciandogli evidenti segni rossi sulla pelle), la direzione di Asst Franciacorta ha reagito tempestivamente con una serie di iniziative tra cui il servizio di vigilanza armata h24 e 7/7. L'obiettivo è prevenire e contrastare eventuali atti di violenza contro il personale sanitario, garantendo un ambiente di lavoro sicuro e sereno».

Da anni c’è una stretta collaborazione con i Carabinieri di Chiari, e recentemente è stata creata una linea dedicata che può essere attivata dagli operatori attraverso un tasto per richiedere interventi tempestivi. Entro i primi mesi dell’anno prossimo, verranno installate apposite telecamere nelle aree comuni del Pronto Soccorso di Chiari, per garantire una continua sorveglianza. Inoltre Asst Franciacorta, già da due anni, ha attivato un servizio di vigilanza notturna presso il presidio di Iseo, il quale ha avuto riscontri molto positivi, riducendo notevolmente i casi di violenza (a 2 o 3 casi all'anno).

Gli interventi

"Ringrazio la direzione per gli interventi e le soluzioni tempestive per garantire la sicurezza degli operatori- ha ribadito il dottor Andrea Roda, direttore del Pronto Soccorso dell'ospedale di Chiari - Sicuramente, è un gesto che aumenta la motivazione degli operatori che si trovano a gestire non solo l'emergenza sanitaria, ma soprattutto la fragilità emotiva degli utenti del Pronto Soccorso".

La parola è poi passata al direttore generale, Alessandra Bruschi: