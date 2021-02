Laura Gandini, graphic designer di Coccaglio, si è spenta a 38 anni dopo aver lottato contro la malattia. Aveva sempre un sorriso per coloro che incontrava. Era stata volontaria per l’oratorio e per il Comune.

Sempre disponibile e con il sorriso, Coccaglio in lutto per Laura

Una vita a colori, la sua. Sempre con il sorriso, anche quando stava lottando contro la malattia. Chi ha avuto il piacere di conoscerla e di lavorare con lei la descrive come una donna dal cuore grande, sempre disponibile con tutti, che non si è mai tirata indietro, profondamente legata alla realtà del Focolare, impegnata nel sociale e per il suo paese.

Laura Gandini è mancata a 38 anni e in queste ore la notizia ha sconvolto chi la conosceva e le voleva bene. Al dolore di mamma Luigina e papà Sandro, del compagno Marco con i famigliari Marta, Marilena ed Elisa, dei parenti e di tutti gli amici si è unita anche l’Amministrazione comunale, che ha espresso il cordoglio a nome dell’intera comunità coccagliese.

La giovane era stata tra i fondatori del gruppo “I ragazzi della Lanterna”, che spesso aveva collaborato con il Comune e i Servizi sociali nell’organizzare iniziative, ma aveva anche collaborato con Facciamoci rete e dato la disponibilità per locandine e slogan in cocasione della Festa dello Sport e di tante altre attività organizzate in paese. Aveva fatto la volontaria al bar dell’oratorio e il logo del Focolare era stato ideato e creato proprio da lei. Era tanto legata alla realtà del Focolare che, al posto dei fiori, si è chiesto di inviare donazioni all’oratorio di Coccaglio.

I funerali avranno luogo venerdì alle 10 al cimitero di Coccaglio (in caso di pioggia in parrocchiale), partendo dalla Domus funeraria Remondina di Rovato.