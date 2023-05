Scossa nella Lega di Palazzolo, il segretario Piantoni si dimette

La Lega di Palazzolo è «orfana» del segretario. Di nuovo. Eletto alla guida della sezione nel maggio dell’anno scorso, un momento tanto atteso dal Carroccio dopo anni di commissariamento (prima esterno con Mattia Zanardini, poi con Pietro Platto), Angelo Piantoni nei giorni scorsi ha rassegnato le sue dimissioni con una comunicazione ufficiale al Provinciale. Alla base della decisione c’è l’incompatibilità, se non veri e propri «contrasti con alcuni membri del Direttivo» che però, scampato il pericolo di un nuovo commissario, su decisione di Brescia ora andrà verso il rinnovo.

Si dimette il segretario della Lega

Militante storico della sezione locale dal 2015, ma vicino al partito fin dai primi anni Novanta, Piantoni aveva afferrato le redini della sezione a ridosso delle difficili elezioni Amministrative, che avevano visto la Lega schierarsi con il resto del Centrodestra a sostegno di Angelo Cima. Ma, stando al (ormai ex) segretario, subito dopo la sconfitta sarebbero emersi i primi sintomi del disaccordo «con un gruppo di persone che, pur avendomi votato, non approvavano il mio operato - ha spiegato Piantoni - Coordinare la sezione era diventato ingestibile, così come la convivenza: per come la vedo io una sezione politica deve essere una cosa comune, di tutti, e deve lavorare innanzitutto per i palazzolesi. Ma questo può avvenire se un gruppo è coeso, se si rispettano ruoli e persone, e queste condizioni sono venute a mancare rendendo impossibile continuare a ricoprire il ruolo di segretario».

Ma la frattura dell’ex segretario con il Carroccio locale sembrerebbe essere ben più netta. Insieme alla moglie Simona Dell’Orto (ex consigliere comunale e candidata alle scorse elezioni nella lista che sosteneva il Centrodestra) ha annunciato la possibilità di non rinnovare, in futuro, la militanza alla sezione. «Ringrazio i molti amici che mi hanno dimostrato la loro fiducia e lealtà cosa che è venuta a mancare nelle ultime riunioni: avrei preferito, poi, da parte della segreteria provinciale una presa di posizione perché il problema è da affrontare non da sottovalutare e la soluzione da trovare per il bene della sezione stessa».

Verso il rinnovo del Direttivo

La decisione, seppur repentina, non sembra infatti aver minato la solidità della Lega palazzolese che, in teoria, non rimarrà a lungo senza una nuova guida.

Il commissario, in verità, arriverà. Renato Pasinetti, sindaco di Travagliato e da dicembre consigliere della sezione provinciale della Lega di Brescia, prenderà le redini della realtà di Palazzolo ma solo per i tempi tecnici necessari per convocare gli iscritti e procedere al rinnovo del Direttivo. Una scelta maturata «dopo aver ascoltato i militanti della sezione e aver preso atto che non vi era nessun conflitto che rendesse necessario un commissariamento», è il commento del segretario provinciale Roberta Sisti che non ha mancato di ringraziare Angelo Piantoni «per il lavoro svolto come militante e come segretario nell’ultimo anno».