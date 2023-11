È accaduto nel pomeriggio sulla rampa di accesso alla A21 Pontevico-Alfianello

Scontro tra auto e furgone due persone in ospedale

La chiamata al numero unico emergenza 112 è partita alle 15.21. La centrale operativa ha così inviato sul posto in codice rosso il mezzo di soccorso avanzato con a bordo l’infermiere da Manerbio, l’ambulanza della Croce Bianca Pontevico e L’elisoccorso Brescia alzatosi in volo dall’aeroporto di Montichiari. In loro supporto gli uomini del soccorso tecnico partiti dal distaccamento verolese dei Vigili del Fuoco, l’Ats di Cremona e i Carabinieri della Compagnia di Verolanuova.

Le dinamiche sono ora al vaglio delle autorità e in base ai rilievi dovranno accertare la causa dell’impatto frontale che ha coinvolto i due mezzi.

Alla guida dei veicoli due uomini, uno di 51 e l’altro di 48 anni. Non appena giunti sul posto i sanitari li hanno trovati in stato di coscienza.

Il conducente del furgone è rimasto incastrato con gli arti inferiori, lamentando dolore alla gamba destra, riconducibile con tutta probabilità a una frattura.

L’uomo al volante dell’auto invece ha riportato un trauma alla zona toracica e in particolare modo alla clavicola.

Una volta stabilizzati entrambi, uno è stato trasferito in ambulanza in codice giallo nel nosocomio cittadino Poliambulanza, dove è stato affidato al Pronto Soccorso, l’altro è stato elitrasportato al Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso.

L’ingresso in autostrada direzione Brescia e l’uscita della stessa per il casello di Pontevico sono stati chiusi alla viabilità per alcune ore, tempo di prestare soccorso e garantire nuovamente la sicurezza del tratto stradale.