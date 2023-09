Alfianello carenza medici di base in piazza con una raccolta firme

La preoccupazione ad Alfianello aumenta con il pensionamento dello storico dottor Bulgari.

Carenza medici di base: in piazza con una raccolta firme

L'appello che racchiude la raccolta firme proposta nei giorni scorsi, vuole arrivare alla direzione dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (Ats), con la richiesta di una assistenza medica di qualità rispetto alla popolazione locale.

Da tempo l'Amministrazione comunale si è attivata per la problematica in corso, con il raggiungimento dei pensionamenti degli storici medici di famiglia, la presenza del medico condotto nelle comunità, come Alfianello, aveva "subito" importanti cambiamenti.

Chi ancora svolge la professione pare non riesca a far fronte all'intera utenza di riferimento, gli assisti si troverebbero dunque a doversi rivolgere ad altri medici oltre i propri confini comunali, ma tale possibilità nella popolazione anziana o non auto-munita questo rappresenterebbe un problema di non poco conto.

L'intenzione è "di dare più forza e aiuto all'Amministrazione che da giorni sta cercando di risolvere la situazione venutasi a creare in paese visto che il dottor Bulgari ci lascerà per una meritata pensione" così è stata pensata e organizzata la raccolta firme dalla Lista Insieme per Alfianello, al fine di richiedere alla direzione di Ats Brescia "la presenza di un adeguato numero di medici di base ad Alfianello". Tale azione è vista come una "preziosa opportunità per tutti per dire all'Ats stessa di assisterci al meglio".

Una iniziativa nata anche dopo un confronto con i medici per dare manforte all'iter portato avanti dal Comune pensando alla propria comunità. "Siamo al corrente del lavoro che sta facendo la nostra Amministrazione per risolvere il problema - hanno reso noto sulla pagina ufficiale Facebook della lista Insieme per Alfianello - Abbiamo pensato che la raccolta firme potesse dare più forza".

Dove e quando è possibile firmare

In Piazza Lodovico Pavoni dalle 8.30 alle 11.30 questo week end: sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre; e il prossimo: sabato 7 ottobre e domenica 8 ottobre.