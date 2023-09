Il Comune di Alfianello c'è. Riconfermato nei giorni scorsi nel prestigioso Comitato Direttivo

Alfianello riconfermato nel Nazionale della Rete Città Sane

Buone notizie dal meeting nazionale Rete Città Sane Oms, durante l'assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche sociali dei giorni scorsi, 21 e 22 settembre a Bari, Alfianello c'è ed è stato riconfermato nel tavolo del Direttivo.

Nella splendida cornice della città del capoluogo pugliese, durante l'annuale Meeting Nazionale 2023 dal titolo "Città in Salute: per una politica One Health nelle città italiane", si è approfondito il tema della “salute per tutte e tutti e di tutte e tutti”,

grazie al contributo di esperti nazionali e internazionali con focus specifici su “Città sostenibili, città green, città inclusive, città del futuro, città delle relazioni, città del welfare culturale".

Durante questa occasione si è tenuta anche l'assemblea elettiva per i rinnovo delle cariche della presidenza e del comitato direttivo nazionale della Rete.

Alfianello c'è

L'Amministrazione del piccolo paese bassaiolo ha reso noto con un post sui loro canali ufficiali social che la propria comunità è stata riconfermata tra i membri del prestigioso tavolo della prestigiosa realtà.

"Con piacere comunichiamo che il Comune di Alfianello è stato riconfermato nel direttivo nazionale della Rete Città Sane OMS.

Per il terzo mandato consecutivo avremo l'opportunità di mantenere l'attenzione anche sulle piccole realtà come la nostra e poter essere parte attiva di una importante associazione nazionale che recepisce le direttive OMS e le applica nelle proprie comunità attraverso progetti che poi vengono condivisi con i soci" così si legge sulla pagina "Civica Popolare per Alfianello".

Il nuovo direttivo nazionale è composto dalle città di Bologna, Molfetta, Padova, Cortona, Modena, Verona, Cisternino, Ancona, Alfianello e Sacile. Alla presidenza è stata eletta la città di Milano. Inoltre sono state elette le tre città con il compito di Revisore dei conti: Ascoli Piceno, Tropea, Zero Branco.

Il post si conclude con "Auguriamo buon lavoro per il mandato affidatogli al nuovo Presidente, l'assessore Lamberto Bertolè. Un ringraziamento invece alla presidenza uscente della città di Ancona nella persona dell'assessore Manuela Caucci".