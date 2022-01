Scontro auto moto, grave l'uomo alla guida della due ruote

Cologne

A causa della nebbia l'elisoccorso non è potuto giungere sul posto.

Un brutto incidente è accorso questa mattina (mercoledì 26 gennaio) a Cologne.

Strada trafficata

Come riportato da Areu (Agenzia Reginale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato intorno alle 7.20 in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Palazzolo e la Polizia Locale del Monte Orfano. Il sinistro è avvenuto lungo via Francesca, la strada di campagna che collega la variante veloce per Chiari alla ex provinciale di Cologne. Al mattino è molto frequentata specialmente da chi si reca al lavoro o a scuola a Chiari e vuole evitare le aree trafficate. Proprio per questo l’Amministrazione di Cologne ha in programma dei lavori di ampliamento della carreggiata.

I soccorsi

Al momento non è ancora chiara la dinamica nel dettaglio, sembra tuttavia dalle prime ricostruzioni che vi sia stato uno scontro tra un'auto e una moto, ad essere coinvolte due persone, un uomo di 55 e un altro di 64. L'uomo alla guida della moto risulta essere in grave condizioni. Ad essere allertato anche l'elisoccorso il quale, causa nebbia, non è però potuto decollare.