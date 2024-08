Ha colpito due volte nella stessa sera, a circa un’ora di distanza, prendendo di mira due ragazze a cui ha tentato di strappare (e in un caso c’è effettivamente riuscito) la borsetta di mano. Poi ha fatto perdere le sue tracce, allontanandosi nella notte con il suo monopattino elettrico.

Scippatore in monopattino in azione a Ospitaletto, prese di mira due ragazze

Sul doppio episodio, avvenuto in diverse zone di Ospitaletto, indagano i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Chiari, intervenuti sul posto per raccogliere le testimonianze. Il primo, andato a segno, è avvenuto in piazza Mercato, poco dopo la mezzanotte: il soggetto ha approcciato una ragazza di 19 anni che, presa alla sprovvista, è caduta a terra procurandosi alcune escoriazioni. La vittima del secondo è invece una ragazza classe 2001 che attorno all’una e mezza stava rincasando nell’abitazione in via Gorizia, dall’altro lato dal paese: la 22enne ha sentito dei passi nella ghiaia vicino al cancellino, subito dopo è stata aggredita da un uomo (secondo gli inquirenti è possibile si tratti dello stesso soggetto) che ha tentato di rubarle la borsa. La giovane non ha però mollato la presa e si è messa a urlare, chiedendo aiuto: le grida hanno svegliato i genitori e i vicini, spaventando lo scippatore, fuggito a mani vuote.

Le due ragazze, in entrambi i casi, sono state soccorse dai volontari della Croce Verde di Ospitaletto e trasportate all’ospedale di Ome, in codice verde, per accertamenti. Nel frattempo proseguono le indagini per rintracciare il colpevole.