Incidente a Castegnato, centauro in gravi condizioni

Attimi di grande apprensione nella serata di ieri (martedì 20 agosto 2024) a Castegnato. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 22.20 in via Padana Superiore 45.

Dove si è verificato il sinistro

Dalle prime ricostruzioni pare che l'automobilista, che usciva dal parcheggio di un locale, si sia immesso per strada tagliando la strada al motociclista che proveniva proprio in quel momento. Alla vista dell'auto il centauro, un 35enne di Castegnato, avrebbe inchiodato per evitare l'impatto, ma è stato disarcionato dalla due ruote finendo sotto il mezzo. Sul posto sono intervenute due automediche e un'ambulanza da Ospitaletto. Quest'ultima ha trasportato in codice rosso il motociclista agli Spedali Civili di Brescia: le sue condizioni sono parse subito gravissime, ma dagli aggiornamenti di questa mattina, mercoledì 21 agosto, sembra che non sia in pericolo di vita.

Per entrambi, sia per il centauro che per l'autista, un 35enne di Soncino, sono stati disposti i test per alcol e droga.