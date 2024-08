Anziano in fuga sulla golf-car, fermato prima di imboccare l'A4

Anziano su una golf-car finisce sulla tangenziale di Brescia. Poteva finire molto peggio, e la mente porta subito alla tragedia in Cordamolle di settimana scorsa. Ma stavolta, fortunatamente, il provvidenziale intervento dei carabinieri è stato sufficiente ad evitare il peggio quando ieri sera, giorno di Ferragosto, attorno alle 20, un uomo di 77 anni con una patologia degenerativa ha perso il controllo finendo con un caddy da golf sulla tangenziale di Ospitaletto, pronto a imboccare l'autostrada.

Rintracciato dai carabinieri sulla tangenziale

L'allarme è scattato quando l'anziano signore, residente in Franciacorta, si è allontanato da casa in stato confusionale, a bordo della piccola automobile utilizzata per muoversi sui campi da golf. Sono state diverse le segnalazioni degli automobilisti arrivate al 118, che immediatamente ha allertato i carabinieri della zona. Nel frattempo, l'uomo ha percorso vari chilometri arrivando ad imboccare la Sp19. A rintracciarlo, nei pressi del casello di Ospitaletto, fortunatamente prima che potessero verificarsi incidenti, sono stati i militari della stazione di Cazzago San Martino, che sono riusciti a tranquillizzarlo mentre i sanitari lo soccorrevano, verificavano le sue condizioni di salute, e poi lo trasportavano in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Chiari, per gli approfondimenti del caso.

