Tragico incidente nel Cremonese: se n’è andato il re del latino americano, Dj Gordito. Al secolo Aldo Milani, 48enne originario di Orzinuovi, ha perso la vita martedì nel tardo pomeriggio sulla provinciale 498 in direzione Soncino, all’altezza di Casalmorano.

Schianto in auto, Orzi piange dj Gordito

Aveva macinato migliaia di chilometri a tutte le ore per raggiungere i tantissimi locali nei quali faceva divertire e ballare la gente grazie alla sua sfrenata passione per la musica latino americana. Magari all’alba dopo un dj set durato tutta la notte. Ma il destino ha voluto portarlo via in un pomeriggio di un normalissimo martedì. L’ennesimo schianto mortale sulla strada, che miete ancora troppe vittime.

La dinamica dell’incidente

L’allarme è scattato alle 17 e 40 in codice giallo, una sola auto coinvolta. Alla guida Aldo Milani che stava percorrendo via Bergamo in direzione di Soncino. La dinamica del sinistro resta da ricostruire nel dettaglio, tuttavia pare che il conducente abbia perso il controllo del veicolo finendo da solo fuori strada, forse a causa di un malore. Il mezzo avrebbe così invaso l'opposta corsia di marcia finendo per sbattere e strisciare contro il guard rail per circa una decina di metri terminato la sua corsa finendo in un campo adiacente alla carreggiata.

I soccorsi

Ad intervenire sul posto due automediche e un'ambulanza. I soccorritori hanno cercato in tutti i modi di salvare il 48enne ma per lui non c'è stato nulla da fare. Purtroppo il violento impatto non gli ha lasciato scampo e il personale giunto tempestivamente sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Giunti in loco anche i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri di Soresina per mettere in sicurezza l'area e prendere i rilievi del caso.

Il saluto dei tanti amici e del "popolo della notte"

Nelle storie di Facebook l’invito a partecipare ad una delle sue tante serate: «Damas y Caballeros, state pronti!». Poche parole per invitare i suoi tanti amici e conoscenti a passare una bella serata con lui all’insegna della sua musica del cuore.

Aldo Milani ha fatto ballare negli anni migliaia di persone con la musica latino americana che per lui non era solo una passione ma una religione. Una religione a tutto tondo passando per la musica fino alla danza e alla stessa dedizione nel parlare lo spagnolo.

Il suo ultimo progetto riguardava da vicino Orzinuovi con la nascita di serate dedicate a ballare «Salsa y Bachata». Ma purtroppo Dj Gordito non potrà più far ballare e divertire le persone a ritmo caliente grazie alla sua grandissima esperienza.

Il ballo latino americano lo aveva portato a conoscere tantissime persone e partecipare anche a concorsi perché come diceva lui: «Per ballare non c’è bisogno di un gran fisico... c’è bisogno di grande passione».

Tanti i messaggi di cordoglio dopo la notizia della sua scomparsa a soli 48 anni come quello del collega dj Michael Sepulveda: «Con immenso dolore salutiamo un caro collega: Dj Gordito, tragicamente scomparso in un incidente stradale. Essere un Dj è molto più che suonare musica. È passione pura, è sacrificio, è essere sempre in movimento, spesso su strada e a orari impossibili, per portare energia e felicità al pubblico. Un lavoro che regala tanto ma che comporta anche rischi, come ci ricorda oggi questa dolorosa perdita. Dj Gordito sapeva trasformare ogni serata in un'esperienza unica, donando anima e cuore in ogni set. Oggi ci lascia un vuoto immenso, ma il suo spirito vivrà attraverso la musica e nei ricordi di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e sentirlo suonare. Riposa in pace, non ti dimenticheremo».

«Il mondo è troppo ingiusto. Per tanti era Aldo Milani per molti era Dj Gordito, con uno schianto se n'è andata via una persona, con un sorriso che illuminava anche il suo sguardo, probabilmente adesso sarà un faro per gli angeli, illuminando le loro serate con la musica che a noi , piaceva tanto , mancherai a tutti , ci mancheranno le tue serate e la tua affabile gentilezza, che noi ricambiamo con affetto, ciao Aldo» queste le parole di Angela Milana, e ancora Leo Cubana: «Sono senza parole, ti ricorderò così, sempre sorridente,con il tuo sigaro, abbiamo lavorato tutta l'estate e questa notizia mi ha lasciato di sasso. Riposa in pace».

Un ricordo positivo e genuino è quello che Aldo Milani ha lasciato in tantissime persone: «Un pensiero per un uomo buono, una bella persona, un amico, ed un bravissimo dj».