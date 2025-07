Schiacciato da un muletto, muore operaio a Bagnolo Mella

Bagnolo Mella

La vittima è un sessantenne, travolto da un muletto in via Solferino

Ennesima tragedia sul lavoro nella mattinata di oggi, venerdì 25 luglio 2025, a Bagnolo Mella. La vittima è Luciano Capriola, classe 1956 anni è morto, schiacciato da un muletto mentre effettuava delle operazioni di trasporto all'interno di una struttura commerciale di via Solferino.

Tragedia a Bagnolo Mella, muore un uomo

L'allarme è scattato attorno alle 11, al civico 36-38. Sul posto sono intervenute in forze un'automedica, un'auto infermieristica e un'ambulanza, insieme ai carabinieri e ai Vigili del fuoco. Per l'uomo travolto, tuttavia, non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i tecnici dell'Ats, che stanno ricostruendo la dinamica dell'ennesimo infortunio mortale sul lavoro in provincia di Brescia, segnata nuovamente da una morte che è l'ultima di una lunga serie.

L'uomo, titolare di un'azienda agricola di legna da ardere e pellet, stava consegnando in una casa privata di Bagnolo Mella e, nello scaricare dal camion un micro muletto elettrico che gli sarebbe poi servito per prelevare il vario materiale con i ceppi da ardere, pare essersi rotto qualcosa, il verricello probabilmente ed è stato travolto dal muletto. Secondo le prime ricostruzioni l'avrebbe colpito alla testa. Purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Capriola era nato e residente a Cigole dove era molto conosciuto: qui la famiglia ha un'azienda agricola che taglia e commercia legna.