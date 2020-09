Salvini protagonista a Rovato e Roncadelle.

E’ accaduto nella giornata di ieri, mercoledì 2 settembre 2020, quando il leader del Carroccio ha fatto tappa in terra bresciana per sostenere i candidati alle prossime amministrative, in particolare nei Comuni di Rovato e Roncadelle dove si è reso protagonista.

Al fianco di Matteo Salvini si sono presentati i due candidati sindaci in quota Lega (Tiziano Belotti per Rovato e Elisa Regosa per Roncadelle) e i rispettivi sostenitori per le consuete foto di rito e un breve comizio in cui il leader del Carroccio ha attaccato il Governo su diversi temi quali la scuola e l’immigrazione.

Le foto con la maglia di Tonali

Per Salvini, all’interno delle numerose foto che è solito scattare nei suoi appuntamenti lungo la pensiola, molte sono state con la maglia del Brescia Calcio tra le mani, ed in particolare la numero 4 di Sandro Tonali, promettente centrocampista classe 2000 passato di recente dalle Rondinelle al Milan, club che rappresenta la fede calcistica del leader della Lega.

Il post sui social

A suggellare la giornata di propaganda elettorale, Matteo Salvini ha scritto in serata un post sui propri canali social:

“Sorrisi, affetto ed entusiasmo oggi in Liguria, Piemonte e Lombardia, dedicato a chi ci vuole male.

Grazie Amici, siete la mia forza.