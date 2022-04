l'incidente

Dalle 6.30 la strada è rimasta chiusa per circa quattro ore. Per fortuna nessuno si è fatto male.

Numerosi i disagi che ieri mattina, venerdì, si sono verificati all'imbocco di via Mirolte a Iseo a causa di un cavo della corrente elettrica tranciato da una ruspa, che mentre era in manovra ha abbattuto un palo dell'illuminazione pubblica. Per fortuna nessuno è rimasto ferito o folgorato, vista la pioggia battente delle scorse ore.

Ruspa trancia cavo della corrente: strada chiusa e disagi a Iseo

E' successo alle 6.30 circa del mattino. Una ruspa in manovra ha prima abbattuto un palo dell'illuminazione pubblica, e poi tranciato il cavo elettrico che correva tra le facciate di due case all'imbocco di via Mirolte, all'incrocio con via Roma.

Sul posto sono immediatamente interevenuti gli agenti della Polizia Locale e i tecnici comunali, che hanno chiamato Enel per la messa in sicurezza del cavo e dell'intera area. Data la pioggia battente, infatti, la preoccupazione era che qualcuno potesse restare fulminato. Per fortuna nessuno si è fatto male, anche se i disagi alla circolazione non sono stati pochi. La strada è riaperta alle 10.30 circa, dopo quattro ore: gli studenti delle elementari in arrivo con il pulmino sono dovuti scendere e andare a scuola a piedi. Lo stesso è valso per chi doveva recarsi in Posta in auto o transitare in direzione ospedale.