Rudiano, "rivoluzione" nella raccolta differenziata: ai blocchi di partenza il nuovo servizio

Rudiano fa un passo avanti nella gestione dei rifiuti: l’Amministrazione comunale ha presentato il nuovo servizio di raccolta e smaltimento, un cambiamento che punta a rivoluzionare le abitudini quotidiane dei cittadini.

Rudiano, "rivoluzione" nella raccolta differenziata

«Sappiamo bene che negli ultimi anni il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ha generato disagi: ritardi nelle raccolte, mancanza di trasparenza e una gestione distante dai principi di sostenibilità. Di fronte a queste difficoltà, abbiamo capito che era necessario un cambiamento radicale – ha dichiarato il vicesindaco Elisa Consolandi – Come Amministrazione, abbiamo ascoltato le segnalazioni dei cittadini e condiviso le criticità legate alla gestione precedente. Per questo ci siamo subito impegnati a trovare una soluzione. Non è stato un percorso facile, abbiamo analizzato tutte le opzioni, confrontandoci con esperti del settore per individuare il partner più adatto alle esigenze del nostro territorio, e oggi finalmente, siamo pronti a voltare pagina».

Il nuovo gestore del servizio, Servizi Comunali SpA, una delle più importanti aziende italiane di raccolta e di trattamento dei rifiuti solidi urbani, fondata nell’aprile del 1997, prenderà in carico la gestione del Comune rudianese a partire dalla prossima settimana. «Abbiamo scelto un partner che condivide i nostri valori di efficienza, sostenibilità e attenzione al territorio», ha sottolineato. Il servizio garantirà una raccolta più puntuale e organizzata, con un’attenzione particolare alla differenziata e al riciclo, per ridurre l’impatto ambientale. «Il successo di questo nuovo sistema dipenderà anche dalla collaborazione di tutti voi. Ogni gesto quotidiano contribuirà a migliorare la qualità della nostra vita e a preservare l’ambiente per le future generazioni», ha aggiunto Consolandi.

Nei prossimi giorni i cittadini riceveranno tutte le informazioni necessarie: il calendario delle raccolte, le nuove modalità operative e i contatti utili.

«Come Amministrazione ci impegniamo a monitorare il servizio da vicino e a intervenire prontamente in caso di necessità – ha concluso il vicesindaco – Il nostro obiettivo è che questo cambiamento sia percepito come un miglioramento concreto fin dai primi giorni. Rudiano merita un servizio di qualità, e con il nuovo gestore siamo certi di poterlo garantire».

Come funziona la nuova raccolta differenziata

La nuova raccolta differenziata inizierà giovedì 30 gennaio con il servizio porta a porta. Ogni mercoledì saranno ritirati pannolini, assorbenti, vetro, lattine e rifiuti organici, mentre il sabato toccherà a carta, cartone e plastica. Un mercoledì al mese sarà previsto il ritiro del secco residuo. Le novità principali riguardano anche la consegna dei sacchi e dei bidoni: «Per rispondere alle richieste della comunità di Rudiano, nel mese di febbraio organizzeremo nelle strutture comunali delle giornate di distribuzione di tutto il materiale necessario, per garantire la corretta raccolta differenziata durante tutto l’anno», hanno spiegato i gestori di Servizio Comunale S.p.A. La raccolta sarà effettuata dalle 5.30 alle 12. Inoltre, ogni martedì sarà eseguita la pulizia stradale con macchina spazzatrice e soffiatore. Per dubbi o richieste, è possibile contattare il numero verde 800452616 o consultare l’app Rumentologo.