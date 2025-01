Pioggia di applausi per gli studenti più meritevoli di Rudiano che all’alba del Natale hanno ricevuto le borse di studio per il loro impegno scolastico.

La cerimonia, che ha avuto luogo nell’Auditorium della Scuola Primaria, è stata l’occasione per celebrare non solo i risultati scolastici, ma anche il talento, la passione e la dedizione che questi giovani hanno dimostrato nel loro percorso. Un segno tangibile di speranza e di un futuro ricco di opportunità, pronto ad aprirsi davanti a loro.

Rudiano premia l'impegno degli studenti: che bravi questi ragazzi!

«Che cos’è davvero il successo? Non è solo un buon voto o un risultato raggiunto, ma è frutto dell’impegno, della passione e della determinazione che ogni giorno mettete nello studio – ha dichiarato il sindaco Andrea Gallina, che ha aperto la cerimonia con parole di stima e incoraggiamento - Oggi siamo qui per premiare l’eccellenza, per riconoscere i meriti di quei ragazzi che ogni giorno si dedicano con costanza e passione allo studio. Il vostro impegno è un valore aggiunto per questa comunità, un esempio di come, con dedizione, si possano superare sfide e raggiungere traguardi importanti».

Gallina ha poi sottolineato che lo studio, pur essendo talvolta faticoso, è uno degli strumenti più potenti a disposizione per costruire il proprio futuro. «Investire nei giovani significa investire nel futuro della nostra comunità - ha aggiunto - e siamo fieri di sostenere il vostro percorso di studi. Voi siete il nostro futuro, la nostra speranza e la nostra forza. Vi invito a vedere questo riconoscimento non come un traguardo, ma come un punto di partenza, come un incentivo a fare sempre meglio». Durante la cerimonia inoltre, gli studenti premiati hanno avuto l’opportunità di presentarsi alla comunità, raccontando il proprio percorso scolastico e condividendo sogni e speranze per il futuro.

Le borse di studio

Gli studenti che hanno conseguito la licenza di scuola media il massimo dei voti sono Klejdi Muca, Luca Garibotti, Federica Ranghetti e Martina Bosio.

Per le superiori sono stati premiati Elisa Garletti, Noemi Mirani, Linda Barbieri, Cristian Martinelli, Camilla Bellebono, Martina Ghidini, Mattia Managò, Andrea Maccabelli, Alessia Burni, Giulia Prosperi, Mattia Foschetti, Danilo Foschetti, Nicola Di Toma, Cristian Gatti, Asia Foschetti, Samuele Zani, Francesco Vescovi, Filippo Paolo Capitanio, Israe Elkarmaoui e Fabio Garatti. Gli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità sono Fabian Balliu, Simone Riva, Alessia Vescovi, Gaia Mastromattei, Gaia Bazzardi, Emin Byku, Diego Codognato, Megan Xharja e Greta Raccagni. Mentre gli studenti che si sono laureati sono Nichole Farina, Tiberio Bertoli, Alessia Verimi, Ejdis Gjinika, Federica Oneda, Melisa Lecini, Justina Ebegbelumhen, Paola Oneda, Fabio Locatelli, Esther Asante, Giorgia Raccagni e Martina Chittò.