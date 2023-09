Roccafranca: la Sala Consiglio porterà il nome dell'ex sindaco Cristoforo Franzelli

Verrà ricordato per sempre proprio in quell’aula che per anni lo ha visto impegnato in fascia tricolore per il bene della comunità: l’approvazione della Giunta c’è, manca solo il nulla osta della Prefettura e la sala consigliare di Roccafranca porterà il nome dell’ex sindaco Cristoforo Franzelli, mancato nel 2019.

L'ex sindaco Cristoforo Franzelli

Franzelli è stato primo cittadino dal 1971 al 1999, ma il suo impegno è stato trasversale. Durante i suoi lunghi mandati amministrativi, il territorio di Roccafranca e Ludriano è cambiato profondamente: sono state realizzate strade, costruite scuole, biblioteche e insediamenti industriali che hanno contribuito allo sviluppo del paese che negli anni 80 era ancora inserito nella cosiddetta «area depressa». Da fine del mandato alla sua scomparsa operò con grande disponibilità in varie associazioni nel campo sociale e del volontariato, sempre con grande sensibilità e passione per Roccafranca e la sua gente.

«L’attività amministrativa e sociale di Cristoforo Franzelli, ha lasciato un segno e un ricordo molto vivo in tanti cittadini che l’hanno conosciuto - ha commentato il sindaco Marco Franzelli - Come Amministrazione comunale ci piacerebbe attuare la proposta condivisa dai cittadini, di ricordare la figura dell’indimenticato sindaco intitolandogli lo spazio del comune, in cui nascono le idee e i progetti per il nostro paese. Per noi cittadini di Roccafranca è stata un’importante figura, che ha sempre donato sé stesso per il bene del prossimo.

La Sala Consiglio porterà il suo nome

Nel suo percorso di vita l’ex amministratore ha lasciato un segno non soltanto nell’attività politica, ma anche in quella sociale. «Mi piace ricordare una sua esperienza di vita, che dimostra il gran cuore di quell’uomo: un giorno, a seguito di un viaggio in Uganda dove vive tuttora il fratello monsignor Giuseppe Franzelli, vescovo emerito della diocesi di Lira, Cristoforo aveva deciso di fondare una Onlus, ancora oggi attiva, che si occupa di raccolta fondi per finanziare progetti pastorali e di sviluppo, come la costruzione di chiese e di pozzi».

Nelle prossime settimane, l’Amministrazione si occuperà di acquisire i necessari pareri, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, per condurre in porto l’iter dell’intitolazione, prima della grande festa di inaugurazione.