Riprese le lezioni a Cellatica, gli alunni ospitati all'Oratorio e alla secondaria di primo grado

Sono riprese questa mattina (mercoledì 21 settembre 2022) le lezioni per i bambini della scuola primaria Leonardo Da Vinci di Cellatica, dopo gli atti vandalici di domenica 18 settembre 2022.

Organizzazione

Lunedì 19 settembre 2022 sono state svolte le attività volte a riorganizzare e predisporre gli spazi per riprendere l'attività scolastica. Oggi sono riprese le lezioni: le classi prime, seconde e terze (6 classi) saranno ospitate negli spazi della Scuola Secondaria di primo grado “E. Mattei” (totale 112 bambini) con ingresso dedicato al cancello laterale. Le classi quarte e quinte (4 classi) all’Oratorio Stella del Mattino (totale 75 bambini) con ingresso da Via Chiesa Nuova 23. Nei giorni 21-22-23 settembre le lezioni si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 13 in entrambe le sedi. Negli stessi giorni non sarà attivo il servizio mensa. Per le classi prime, seconde e terze le lezioni saranno sospese anche in data 26 settembre in quanto la Scuola “E.Mattei” è sede di seggi elettorali. Le classi quarte e quinte effettueranno regolarmente lezione il giorno 26 settembre. A partire dal 26 settembre (per le classi quarte e quinte) e dal 27 settembre (per le classi prime, seconde e terze) sarà ripreso il regolare orario di lezione con attivazione del servizio mensa. Seguiranno comunicazioni specifiche, da parte dell’istituto scolastico, circa gli orari precisi in cui saranno effettuate le pause mensa.

Per coloro che saranno ospiti nei locali dell’oratorio la mensa sarà istituita nella zona del bar. Per coloro che saranno ospiti alla scuola “E. Mattei” la mensa sarà istituita nella sala civica comunale al piano seminterrato della struttura.

Il grazie da parte del sindaco Marco Marini e dell'assessore all'Istruzione Luisa Castellazzo