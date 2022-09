Atti vandalici alla primaria di Cellatica, il Comitato Genitori si mobilita per la rinascita

La scuola primaria Leonardo da Vinci di Cellatica risorge grazie al prezioso contributo del Comiato Genitori.

La rabbia e lo sgomento iniziali lasciano il posto alla speranza

"Domenica 18 settembre la scuola primaria di Cellatica è stata colpita da un increscioso atto vandalico. Contro questo gesto violento inferto ad uno dei beni più preziosi per la comunità, vi è stata una forte reazione con grande coesione tra famiglie e istituzioni per trovare immediate soluzioni, mettendo al centro i bambini e le bambine, il diritto allo studio e la socialità. La reazione a questo gesto violento inferto ad uno dei beni più preziosi per la comunità è stata forte, grazie alla grande coesione tra famiglie e istituzioni per trovare immediate soluzioni, mettendo al centro le bambine e i bambini, il diritto allo studio e la socialità. Come comunità educante fatta di genitori, scuola, istituzioni e società civile viene indetto un momento simbolico nel quale “ridare colore alla scuola”.

Quando

Domani, sabato 1 ottobre alle 17, è prevista una camminata solidale, con partenza dalla Scuola Primaria che percorrerà le vie del paese, passando per l’Oratorio per ritornare al punto di partenza.

Alle 17.45 interverranno i promotori della marcia e soprattutto le bambine e i bambini della Scuola Primaria “Leonardo Da Vinci" che esporranno i loro autoritratti, segno che la scuola è la loro casa, la casa di una comunità che nella scuola genera il proprio futuro. Ogni partecipante sarà poi invitato ad apporre un simbolo o un segno colorato per completare l’opera delle bambine e dei bambini.

I promotori

L’iniziativa è promossa dal Comitato Genitori Cellatica insieme all’Istituto Comprensivo, al Comune di Cellatica e alla Parrocchia e vuole essere l’inizio di un percorso di riflessione e impegno sul tema dell’educazione dei nostri bambini e bambine, ovvero l’impegno alla valorizzazione della gentilezza, del rispetto dei beni comuni e di tutte le persone.