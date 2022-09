Vandali alla primaria di Cellatica, è caccia ai colpevoli

Gli atti vandalici alla scuola primaria Leonardo da Vinci di Cellatica oltre all'indignazione per un atto di tale inciviltà, preoccupano.

Fatti isolati

Prima dell'accaduto, infatti, sono stati registrati altri due episodi ravvicinati che i militari che stanno indagando non escludono possano essere collegati tra loro. Il 15 settembre scorso alcuni individui non ancora identificati si sono accaniti contro i tavolini di una bar in prossimità del supermercato Conad, evento al seguito del quale il proprietario del locale ha sporto denuncia. Un fatto che in un primo momento è parso fine a se stesso ma che, dopo quanto successo domenica 18 settembre 2022, ha assunto un rilievo diverso.

Proseguono le indagini

I carabinieri stanno raccogliendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Sono state poi ascoltate alcune persone e la cittadinanza tutta è stata invitata a prestare attenzione ad ogni movimento che possa aiutare a capire chi possa essere stato. Nel frattempo il bilancio dei danni è importante, l'edificio non sarà rimesso a posto prima di una trentina di giorni. Gli alunni sono pronti a tornare sui banchi di scuola con orario ridotto nelle sedi della scuola secondaria e dell'oratorio, come ha annunciato la dirigente scolastica Livia Pedretti.