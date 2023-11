«Ringraziamo la nostra madre Terra»: i festeggiamenti a Erbusco

«Celebrare questa festa vuol dire custodire la Terra». Le parole del parroco Don Bruno Colosio, in occasione della Festa del Ringraziamento che domenica ha coinvolto tutta la comunità di Zocco di Erbusco.

Durante l’omelia della Messa di domenica mattina, nella chiesa parrocchiale di Zocco in occasione della Giornata del Ringraziamento promossa da Coldiretti, il parroco ha enfatizzato il ruolo degli agricoltori come silenziosi, pazienti e scrupolosi custodi del nostro Pianeta.

«Oggi siamo contenti perché siamo in tanti - ha sottolineato - Siamo qui per ringraziare la nostra madre Terra che ci alimenta e ci sostiene. San Francesco amava la natura: ma se si ama non si può solo portare via, si deve anche donare. Non ci può essere un amore solo distruttivo. Ci si deve sforzare di preservare l’immagine del Paradiso terrestre come l’abbiamo ricevuto dal Signore». Insomma, gli agricoltori si prendono instancabilmente cura della natura che ci circonda: «Il servizio che voi fate è un servizio per le comunità», ha concluso.