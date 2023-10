Un agente in forze alle Polizia Locale di Erbusco è stato arrestato questa notte dai Carabinieri della Compagnia di Chiari: in casa i militari hanno trovato della marjuana.

Coltivava marijuana in casa, arrestato un agente della Polizia Locale di Erbusco

Una vicenda che ha dell'assurdo, dove i ruoli si ribaltano, anzi si mischiano. E così un agente della Polizia Locale di Erbusco è finito in manette perché nella sua abitazione, oltre alla divisa, teneva anche diversi quantitativi di marijuana. L'uomo è stato arrestato questa notte da carabinieri a Paratico, dove è residente.

Al momento il sindaco Ilario Cavalleri, venuto a conoscenza di quanto accaduto, preferisce non fare commenti nell'attesa che la giustizia faccia il suo corso. Resta il fatto che l'arresto priva la Polizia locale erbuschese, che in virtù di una convenzione opera in sinergia con il Comando di Palazzolo, di uno dei suoi uomini.